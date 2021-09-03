Apple отложила запуск функции мониторинга устройств на предмет детского порно

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Компания Apple отложила запуск функции проверки фотографий в iCloud на предмет детской порнографию после критики пользователей.

Об этом сообщает CNBC.

Изучив отзывы клиентов, правозащитников, исследователей и других, Apple решила пока не запускать эту функцию.

«В прошлом месяце мы объявили о планах создать функции, которые помогли бы защитить детей от людей, которые используют средства коммуникации для их вербовки и эксплуатации, а также ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми. Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие месяцы выделить дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести изменения, прежде чем выпускать эти критически важные функции для безопасности детей», — говорится в заявлении компании.

6 августа Apple объявила, что расширит функции для защиты детей на своих устройствах. Компания внедрила три новых функции — в «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri.

С осени 2021 года системы должны были начать размывать откровенные снимки на устройствах детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облачном хранилище iCloud на предмет детского порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri. После анонса компанию раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и просто пользователи. Они обвинили Apple в нарушении приватности.