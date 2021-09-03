Польша построит новый пункт пропуска на границе с Украиной

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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН

Польша в ближайшее время начнет строительство нового автомобильного пункта пропуска на границе с Украиной.

Об этом в своем Facebook написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

«Сегодня на территории Польши мы заложили краеугольный камень для начала строительства нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство. 19 мая 2020 года здесь определили инвестора для строительства автомобильного пункта пропуска в Нижанковичи — Мальховичи. Тендер на строительные работы также состоялся. Все готово к началу строительства», — говорится в сообщении.

Пункт пропуска будет расположен во Львовской области, возле поселка Нижанковичи. От Украины нужно будет только построить к пункту дорогу.

В целом Польша потратит на строительство 109 млн злотых (28,7 млн долларов). Готовый пункт пропуска планируют запустить через четыре года.

Украина же на свой участок дороги Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый потратит 19 млн евро. Ремонт начали в марте 2021 года и планируют завершить в декабре 2022 года.