DeJure: Комитет Рады отказался поддерживать все поправки, касающиеся конкурса судей Конституционного суда

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Комитет Верховной Рады по правовой политике на заседании, которое состоялось 2 сентября, отказался поддерживать все поправки, которые касаются конкурсного отбора судей Конституционного Суда.

Об этом сообщила организация DeJure в пятницу, 3 сентября.

Так, на заседании народные депутаты повторно рассмотрели поправки к проекту закона № 4533 «О конституционной процедуре», который подготовили к рассмотрению в пленарном зале еще в июне. Однако 2 сентября комитет решил исключить все поправки, которые касались конкурса по отбору кандидатов на должность судьи КСУ.

Глава правления Фонда DeJure Михаил Жернаков отметил, что, по их информации, Совет судей угрожает не назначать на своем съезде кандидатов в КСУ, которых в случае конкурса отберет конкурсная комиссия.

Что предусматривали эти поправки:

Создание единой квалификационной комиссии, которая будет проверять на добропорядочность всех кандидатов в Конституционный суд;

парламент, президент и съезд судей смогут назначить только того кандидата, который получил рекомендацию от комиссии;

первый состав комиссии сформирует парламент из экспертов, которых предложили международные организации и судьи в отставке первого состава Конституционного суда. В дальнейшем комиссия сама будет подбирать членов.

В DeJure называли эти поправки такими, которые предусматривают настоящий конкурсный отбор судей КС. Ранее идею введения конкурса с международными экспертами поддержала Венецианская комиссия.