Украина получила еще одно золото на Паралимпиаде — в метании булавы
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Паралимпийская сборная Украины
Сборная Украины получила уже 24-ю золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Первое место заняла спортсменка Зоя Овсий в метании булавы.
Соответствующая информация содержится на сайте Паралимпиады.
Свои шесть попыток Зоя выполняла последней и с первого же броска превзошла результат американки Кейси Митчел, которая на тот момент занимала первое место. В течение своего выступления Овсий только улучшила результат и достигла 25,12 метра. Она установила паралимпийский рекорд, а до мирового рекорда не дотянула всего 12 сантиметров. Кстати, мировой рекорд в 25,23 метра также принадлежит Овсий.
Сборная Украины остается на 5 месте, имея в своем активе 24 золотых медали. В целом украинские спортсмены завоевали уже 94 медали.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7х7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.