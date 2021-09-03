Миграционная служба: убежище в Украине попросили 370 афганцев, эвакуированных из Кабула
- Автор:
- Костя Андрейковец
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По данным Государственной миграционной службы, с заявлениями о признании беженцами или лицами, требующими дополнительной защиты, обратились 370 граждан Афганистана, которых эвакуировали самолетами из Кабула.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ службы.
По закону, афганцы, которые обратились за защитой, имеют право на проживание у родственников, в гостинице, аренду жилья или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.
- Украина из Афганистана, который захватил «Талибан», шестью рейсами вывезла 160 украинских граждан, сотни афганцев и граждан других государств. Эвакуировать удалось не всех граждан Украины из-за хаоса в Кабуле — некоторые не смогли добраться до аэропорта, а других просто не нашли.
- В Афганистане остаются еще около 200 украинцев. В это число, скорее всего, входят члены семей украинских граждан и неграждане Украины, имеющие документы на право пребывания в Украине.