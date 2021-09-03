Миграционная служба: убежище в Украине попросили 370 афганцев, эвакуированных из Кабула

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По данным Государственной миграционной службы, с заявлениями о признании беженцами или лицами, требующими дополнительной защиты, обратились 370 граждан Афганистана, которых эвакуировали самолетами из Кабула.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ службы.

По закону, афганцы, которые обратились за защитой, имеют право на проживание у родственников, в гостинице, аренду жилья или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.