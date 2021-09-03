Новый аэропорт для Донецкой области планируют строить под Краматорском
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Oskar Kadaksoo / Unsplash
Новый аэропорт для Донецкой области могут построить под Краматорском. Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко рассказал, что уже получил от Госавиаслужбы технические требования к участку для будущего аэропорта.
Об этом он сообщил на брифинге, передает LIGA.net.
По его словам, сейчас рассматривают до трех локаций под будущий аэропорт. Среди них — аэродром двойного назначения «Сармат» под Краматорском.
«По аэропортам: по центру и северу области, Краматорск — остается. Готов сделать шаг в сторону от существующего аэропорта двойного назначения «Сармат». Сейчас отрабатываем локации. Госавиаслужба дала требования по участку. Предложения им подаем. Локации, я поставил задачу, чтобы было две-три, кроме «Сармата», аэродрома, где могут садиться военные самолеты», — заявил Кириленко.
При этом он добавил, что нужно учитывать близость к линии фронта.
- В Краматорске уже есть неработающий аэропорт, который внесли в список перспективных объектов для строительства в 2019—2021 годах.
- В феврале президент Владимир Зеленский объявил о планах построить на подконтрольной территории Донбасса новый аэропорт — для гражданской авиации.
- Позднее стало известно, что аэропорт в Мариуполе не будут ремонтировать. Главной проблемой остается вопрос безопасности.