Министр Федоров рассказал детали встречи Зеленского с главой Apple Куком. Они обсудили ряд проектов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Во время встречи президента Владимира Зеленского с СЕО Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния) оговаривались совместные проекты и перспективы более углубленной интеграции Apple в украинскую экономику.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который тоже участвовал в обсуждениях.
Президент и Кук обсудили перспективность рынка Украины, будущее официальное открытие офиса Apple в стране, развитие украинского IТ-сектора и цифровизацию государства.
Минцифры больше года сотрудничает с Apple по нескольким направлениям, среди которых локализация голосового помощника Siri на украинском языке, запуск сервиса ЭКГ для Apple Watch, а также улучшение выдачи и подбора контента для украинского Apple Music. Теперь есть возможность сотрудничества в направлении переписи населения с использованием цифровых инструментов. Apple уже имеет успешный опыт по переписи в одном из штатов, потому обсуждалось техническое содействие.
«Кроме этого, обсудили возможное сотрудничество в направлении обучения программированию школьников, студентов, ветеранов. А также в сфере здравоохранения, компьютеризации школ и локализации продуктов Apple к украинскому рынку», — сказал Федоров, добавив, что также стороны обсудили возможность построения компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине.
Куку представили проект «Дія City». Федоров с ним обговорил развитие сферы цифровых документов. Apple в этом году запатентовала отображение паспортов и водительских прав в приложения Wallet, поэтому глава Минцифры поделился с ним украинским опытом. Федоров отметил, что Куку понравилась «Дія City».
- В сентябре 2020 года Apple открыла вакансию украиноязычного специалиста для голосового помощника Siri, а в июне 2021 года служба поддержки Apple официально добавила украинский язык.
- В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине.