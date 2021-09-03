Министр Федоров рассказал детали встречи Зеленского с главой Apple Куком. Они обсудили ряд проектов

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Во время встречи президента Владимира Зеленского с СЕО Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния) оговаривались совместные проекты и перспективы более углубленной интеграции Apple в украинскую экономику.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который тоже участвовал в обсуждениях.

Президент и Кук обсудили перспективность рынка Украины, будущее официальное открытие офиса Apple в стране, развитие украинского IТ-сектора и цифровизацию государства.

Минцифры больше года сотрудничает с Apple по нескольким направлениям, среди которых локализация голосового помощника Siri на украинском языке, запуск сервиса ЭКГ для Apple Watch, а также улучшение выдачи и подбора контента для украинского Apple Music. Теперь есть возможность сотрудничества в направлении переписи населения с использованием цифровых инструментов. Apple уже имеет успешный опыт по переписи в одном из штатов, потому обсуждалось техническое содействие.

«Кроме этого, обсудили возможное сотрудничество в направлении обучения программированию школьников, студентов, ветеранов. А также в сфере здравоохранения, компьютеризации школ и локализации продуктов Apple к украинскому рынку», — сказал Федоров, добавив, что также стороны обсудили возможность построения компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине.

Куку представили проект «Дія City». Федоров с ним обговорил развитие сферы цифровых документов. Apple в этом году запатентовала отображение паспортов и водительских прав в приложения Wallet, поэтому глава Минцифры поделился с ним украинским опытом. Федоров отметил, что Куку понравилась «Дія City».