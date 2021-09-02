Зеленский в США встретился с главой Apple Куком

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Twitter / ZelenskyyUa

Президент Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с главой компании Apple Тимом Куком.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, что вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина заинтересована в расширении присутствия Apple, а также в реализации совместных проектов.