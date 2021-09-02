Зеленский в США встретился с главой Apple Куком
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / ZelenskyyUa
Президент Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с главой компании Apple Тимом Куком.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, что вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом», — отметил Зеленский.
По его словам, Украина заинтересована в расширении присутствия Apple, а также в реализации совместных проектов.
- 1 сентября в Белом доме прошла встреча Зеленского и Байдена. Она длилась чуть более двух часов. По результатам встречи пресс-конференции не было, но обе стороны опубликовали совместное заявление, которое касается реформ, оборонной помощи, углубления сотрудничества в военной и экономической сферах.
- Зеленский заявил, что доволен результатом переговоров, а совместное заявление назвал «очень мощным».