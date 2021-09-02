Рейтинг блока Меркель упал до рекордно низкого уровня. До выборов осталось три недели

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Рейтинг консервативного блока канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС упал до рекордного уровня. За предыдущий месяц блок потерял 7% поддержки и сейчас за него готовы проголосовать около 20% немцев.

Об этом говорится в опросе DeutschlandTrend, пишет Tagesschau.

Сейчас в предвыборных рейтингах лидирует социал-демократическая партия с результатом 25%. Блок ХДС/ХСС — имеет 20% и занимает второе место. На третьем месте оказалась партия «Зеленых», которых поддерживают 16% немцев.

Также в немецкий парламент могут пройти либеральные «Свободные демократы» (13%), ультраправые «Альтернатива для Германии» (12%) и cоциалисты «Левые» (6%).

Популярность социал-демократов преимущественно основывается на личности их лидера и кандидата в канцлеры — Олафа Шольца. Если бы в Германии канцлера выбирали напрямую, то Шольц получил бы 45% голосов, тогда как кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет имеет только 16% поддержки.