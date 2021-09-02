Телеканалу «Интер» назначили четвертую проверку из-за советских фильмов с актерами из черного списка

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил 2 сентября телеканалу «Интер» проверку из-за показа советских фильмов с актерами, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

За период с 9 по 29 августа в эфире телеканала показали 12 таких фильмов, в частности:

«Большая перемена» с участием Талызина Валентины;

«Весенний призыв» с участием Ярмольника Леонида;

«Блондинка за углом» с участием Бортко Владимира;

«Одиноким предоставляется общежитие» с участием Инина Аркадия и Михайлова Александра;

«Родня» с участием Михалкова Никиты;

«Служебный роман» с участием Фрейндлих Алисы;

«Москва слезам не верит» с участием Алентовой Веры, Меньшова Владимира и Табакова Олега;

«Любовь и голуби» с участием Михайлова Александра и Меньшова Владимира:

«Зеленый фургон» с участием Харатьяна Дмитрия;

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» с участием Варлей Натальи;

«Гараж» с участием Гафта Валентина;

«Место встречи изменить нельзя» с участием Говорухина Станислава.

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До 21 сентября телеканал должен направить регулятору все необходимые документы и материалы. Проверять «Интер» будут в период с 17 сентября по 10 октября.

Согласно законодательству, запрещено транслировать фильмы, одним из участников которого является лицо из списка лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.