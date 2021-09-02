Телеканалу «Интер» назначили четвертую проверку из-за советских фильмов с актерами из черного списка
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил 2 сентября телеканалу «Интер» проверку из-за показа советских фильмов с актерами, которые создают угрозу национальной безопасности.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
За период с 9 по 29 августа в эфире телеканала показали 12 таких фильмов, в частности:
- «Большая перемена» с участием Талызина Валентины;
- «Весенний призыв» с участием Ярмольника Леонида;
- «Блондинка за углом» с участием Бортко Владимира;
- «Одиноким предоставляется общежитие» с участием Инина Аркадия и Михайлова Александра;
- «Родня» с участием Михалкова Никиты;
- «Служебный роман» с участием Фрейндлих Алисы;
- «Москва слезам не верит» с участием Алентовой Веры, Меньшова Владимира и Табакова Олега;
- «Любовь и голуби» с участием Михайлова Александра и Меньшова Владимира:
- «Зеленый фургон» с участием Харатьяна Дмитрия;
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» с участием Варлей Натальи;
- «Гараж» с участием Гафта Валентина;
- «Место встречи изменить нельзя» с участием Говорухина Станислава.
До 21 сентября телеканал должен направить регулятору все необходимые документы и материалы. Проверять «Интер» будут в период с 17 сентября по 10 октября.
Согласно законодательству, запрещено транслировать фильмы, одним из участников которого является лицо из списка лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
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