В «Дії» появилась возможность изменить приписку к военкомату онлайн

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

На портале «Дія» появилась новая услуга — электронная регистрация. С ее помощью можно онлайн изменять приписку к военкомату.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

Сейчас эта услуга доступна только для владельцев ID-карт. Воспользоваться ею смогут те, кто внесены в Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов.

«Это нововведение в первую очередь касается тех людей, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого есть имеющиеся и правильно оформленные все необходимые документы. Сейчас эта система доступна только для владельцев ID-карточек. Ранее процедура изменения места регистрации занимала от трех дней, часто процесс растягивался на две недели. Людям надо было посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы сняться с воинского учета в одном городе и стать в другом», — отметили в Директорате политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны Украины.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно на портале «Дія» заполнить электронное заявление и внести личные данные, после этого указать, что лицо является призывником, резервистом или военнообязанным.

Сейчас услуга работает в тестовом режиме в семи городах: Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Мариуполь, Кривой Рог, а также в Киеве. Также параллельно остается и бумажный вариант изменения приписки.