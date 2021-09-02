В Афганистане десятки женщин вышли на протест с требованием сохранить их права
- Автор:
- София Телишевская
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В афганском городе Герат около 70 женщин вышли на протест, требуя от нового руководства «Талибана» сохранения и расширения прав женщин.
«Образование, безопасность и работа — это наши фундаментальные права», — скандировали участники протеста, пишет Al Jazeera.
Организатор митинга Фрибе Кабрзани заявила, что женщины должны иметь возможность приобщиться к формированию нового правительства, в частности Кабинета и совета старейшин. По ее словам, афганские женщины пошли на многие жертв в течение последних двух десятилетий, чтобы достичь того, что имеют сейчас и не готовы прощаться с этим.
«Мы хотим, чтобы мир услышал нас, мы хотим сохранения своих прав», — сказала Кабрзани и отметила, что уже сейчас многим женщинам не позволили выйти на протест из-за опасений, что их убьют.
Еще одна организатор протеста Басир Тагер отметила, что «Талибан» должен консультироваться с женщинами о важных ришенннях. Однако, по ее наблюдениям, женщины не участвуют во встречах и совещаниях талибов.
«Мы видели, как они снова бьют женщин», — рассказала еще одна протестующая Марьям Ебрам.
Молодые афганки также отмечают, что работодатели запрещают им ходить на работу и увольняют их по половому признаку.
2 августа заместитель главы политического офиса «Талибана» в Катаре Инаятулхак Ясини заявил, что в новом правительстве Афганистана женщины ключевых или высоких должностей не получат.
- Талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин: боевики насмерть забили многодетную мать за отказ готовить еду на группу из 15 боевиков и застрелили женщину из-за отсутствия паранджи.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной, пока для женщин не создадут надлежащую систему безопасности.