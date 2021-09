НАБУ передало в суд дело о завладении $20 млн Ощадбанка

Новости

В четверг, 2 сентября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направили в суд обвинительный акт в отношении сына и дочери бывшего народного депутата Станислава Березкина — Максима и Виктории, а также еще десяти причастных к завладению $20 млн Ощадбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Среди обвиняемых владельцы и должностные лица предприятий группы «Креатив», служащие АО «Ощадбанк», независимый оценщик», — рассказали в бюро.

Также в НАБУ отметили, что производство в отношении бывшего нардепа закрыли из-за его смерти.

Напомним, Станислав Березкин умер 6 декабря 2020 года в Киеве на 62-м году жизни. По словам директора футбольного клуба «Звезда» (г. Кропивницкий), предпринимателя Сергея Кашубы, у него не выдержало сердце.

Дело Березкина

По версии следствия, нардеп Березкин в 2013—2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение $20 млн Ощадбанка, выделенными аграрному холдингу «Креатив» в качестве кредита. На тот момент нардеп фактически руководил фирмой, а его сын был соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, заложив элеватор и подписав фиктивный договор, они сразу же вывели деньги на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров из тропических масел на указанную сумму. Фактической поставки не было.

В дальнейшем $10 млн перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого $7,64 млн перевели кипрскому офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd. за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая владеет 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остаток кредитных средств в размере $2,32 млн был перечислен другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировала одна группа физических лиц.

В 2015 году во время свидетельствования в Верховном суде Белиза Березкин подтвердил, что инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон». По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций завода владеют сын и дочь Березкина.