Россия отказывается продолжать миссию ОБСЕ на неподконтрольном участке украинской границы. В МИД возмущены

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Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Россия сообщила, что не планирует продлевать мандат миссии ОБСЕ на мониторинг в российских пунктах пропуска на неподконтрольном участке украинской границы.

Об этом пишет пресс-служба МИД Украины.

«2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация произнесла принятое президентом РФ решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что таким образом Россия сознательно идет на нарушение Минских договоренностей, где предполагается постоянный мониторинг со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

«Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта», — заявили в ведомстве.

В связи с этим Украина выразила протест и осуждает такое решение России. Она рассматривает действия РФ как такие, которые направлены на блокирование мирного процесса урегулирования конфликта на Донбассе.

Свой протест выразили и в посольстве США в Украине. «Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать обновление мандата миссии — ключевой меры по укреплению доверия», — отметили там.