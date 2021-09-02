Девятый день Паралимпиады принес Украине девять наград и мировой рекорд

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На играх XVI летней Паралимпиады в Токио украинская сборная по результатам девятого соревновательного дня остается в пятерке лидеров с 84 наградами — 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых.

Чемпионами Паралимпиады стали украинские легкоатлеты Владислав Загребельный и Мария Помазан.

Загребельный выиграл золотую медаль в прыжках в длину, установив европейский паралимпийский рекорд в классе Т37 — 6,59 метра. Помазан принесла Украине золото в толкании ядра (класс F35). В этой дисциплине она показала результат 12,24 метра.

Серебряную награду в беге на 100 метров завоевала легкоатлетка Оксана Ботурчук (класс T12).

Еще одно золото с мировым паралимпийским рекордом — у пловца Максима Крипака. Он преодолел дистанцию 100 метров за 57,19 секунд.

В целом украинские пловцы завоевали в этот день четыре награды. Два серебряных призера — Елизавета Мерешко на дистанции 400 метров вольным стилем (класс S7) и Антон Коль на 50-метровке на спине (класс S1).

Бронзу в плавании завоевал Денис Остапченко на 50-метровке вольным стилем в классе S3.

Кроме того, серебро получила мужская команда по настольному теннису — Виктор Дидух и Максим Николенко, которые в финальном поединке уступили паре из Китая.

В соревнованиях по пулевой стрельбе обладателем бронзовой награды стал Алексей Денисюк (класс SH1). Он занял третье место в финале смешанных соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров.

Таким образом 2 сентября Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала девять медалей, среди которых — три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.