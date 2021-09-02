Верховный суд снова запретил вводить в эксплуатацию «дом-монстр» на киевском Подоле

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Синиця Олександр / УНІАН

Верховный суд снова запретил ввод в эксплуатацию «дома-монстра» на столичном Подоле.

Об этом в своем Facebook написала депутат Киевсовета от «Слуги народа» и основательница ОО «Город-сад» Евгения Кулеба.

Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного суда от июня 2021 года. Судьи тогда решили отменить меры обеспечения иска.

Эти меры предусматривали, что Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины запрещалось выдавать любые документы о готовности объекта к эксплуатации, а также выдавать сертификат о завершении строительства. Государственная регистрационная служба тоже не могла регистрировать права собственности на этот дом как объект недвижимого имущества.

«Верховный суд признал незаконным постановление апелляционной инстанции об отмене мер обеспечения иска из-за того, что Северный апелляционный суд действовал не как «суд, установленный законом». Если просто, то кто решение вынес, тот его имеет право и отменять. В этом случае — Хозяйственный суд г. Киева», — пояснила Кулеба.