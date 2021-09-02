Похолодание в Украине: синоптики прогнозируют ночью до +5 градусов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Pixabay / Ebowalker
В Украине в пятницу, 3 сентября, сильно похолодает ночью — до +5 °С.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
«Территория Украины будет находиться между двумя барическими образованиями — с северо-востока поле пониженного давления, с юго-запада поле высокого давления (гребень антициклона). Поэтому ветер еще будет порывистым, но начнет постепенно ослабевать», — рассказали в УГМЦ.
По прогнозу синоптиков, дождь будет только ночью в восточных областях. Ветер западный, 7—12 м/с, на Левобережье местами порывы до 15—20 м/с.
Температура ночью упадет до +5...+10 °С, днем будет +15...+20 °С, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +8...+10 °С.
- Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет осень в Европе. В Украине будет очень сухо, особенно в октябре, возможны ранние заморозки.
- С сентябрем в Украину пришло похолодание. В Укргидрометцентре ожидают, что средняя месячная температура составит +14...+18 °С, в Карпатах +11...+12 °С, выпадет 34—70 мм осадков, в Карпатах местами 87—103 мм.