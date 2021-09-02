Похолодание в Украине: синоптики прогнозируют ночью до +5 градусов

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В Украине в пятницу, 3 сентября, сильно похолодает ночью — до +5 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Территория Украины будет находиться между двумя барическими образованиями — с северо-востока поле пониженного давления, с юго-запада поле высокого давления (гребень антициклона). Поэтому ветер еще будет порывистым, но начнет постепенно ослабевать», — рассказали в УГМЦ.

По прогнозу синоптиков, дождь будет только ночью в восточных областях. Ветер западный, 7—12 м/с, на Левобережье местами порывы до 15—20 м/с.

Температура ночью упадет до +5...+10 °С, днем будет +15...+20 °С, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +8...+10 °С.