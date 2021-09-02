СБУ пришла с обысками в Полтавский горсовет
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- Костя Андрейковец
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Сотрудники СБУ проводят следственные действия в Полтавском городском совете.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу областного управления СБУ.
Следственные действия проводят в кабинетах городского главы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николая Шевелева.
Причины обысков в спецслужбе пока не называют.
Местное издание «Полтавщина» сообщает, что правоохранители задержали ряд должностных лиц исполкома. Среди них — председатель фракции «За майбутнє» в Полтавском горсовете Евгений Дикань.