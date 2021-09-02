Киевская школа экономики: Украина превысила порог «зеленой» зоны заболеваемости COVID-19 и скоро может из нее выйти

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Коэффициент выявления новых случаев коронавируса в Украине превысил предельно допустимые для «зеленой» зоны показатели (4%), вскоре страна может выйти из нее.

Об этом заявили эксперты Киевской школы экономики (KSE), сообщает Интерфакс-Украина.

«В Украине заболеваемость ускоряет рост. Количество случаев заболеваемости COVID-19 за неделю снова выросло на четверть. И сейчас уже два дня подряд не выполнялось условие «зеленого» уровня эпидопасности — коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные 4%. В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня национальная комиссия ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из «зеленой» зоны. Это означает, что регионы будут распределены по уровню эпидопасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения», — сообщается на сайте KSE.

По мнению экспертов, ситуация пока остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему продолжает расти: каждая пятая реанимационная койка занята пациентами с ковидом, на 14% заняты койки с кислородом.

«Суточные госпитализации возобновили рост и ускорились на 15% за неделю. Суточная смертность в Украине тоже перешла к росту и в среднем составляет 38 умерших в сутки (увеличение почти наполовину по сравнению с прошлой неделей)», — отмечается в сообщении.

В KSE подчеркнули, что регионом-антилидером по уровню заболеваемости остается Черновицкая область. Коэффициент выявления случаев там фактически достиг уровня в 9% — в среднем в регионе фиксируют 130 случаев заболевания на 100 тысяч населения при рекомендованных ВОЗ 75 случаях. Уровень госпитализации в регионе достиг 29,1%.

Остальные регионы находятся в зоне повышенного риска вспышки. В 11 украинских областях коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%. На прошлой неделе таких регионов было шесть.

При этом темпы вакцинации в Украине все еще более чем вдвое отстают от необходимого уровня для выполнения нацплана по вакцинации — для вакцинации 70% взрослого населения до конца года ежедневно в стране нужно делать не менее 280 тысяч прививок.