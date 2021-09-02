Прокуратура передала в суд дело руководителей одного из банков, растративших 476 млн гривен

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Офис генерального прокурора передал в суд дело о руководителях одного из банков, которых обвиняют в растрате 476 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Следствие выяснило, что руководитель банка, сговорившись со служебными лицами этого же банка, в течение 2014 года растратил 476,7 млн грн средств финучреждения, кредитуя подконтрольные фиктивные компании. Впоследствии часть средств — 174,5 млн грн он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

Расследование проводилось заочно, поскольку подозреваемый бежал за границу и находится в международном розыске.