Центральный банк Германии отмоет 50 миллионов евро. В прямом смысле
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Pixabay
Немецкий федеральный банк очищает и обменивает пострадавшие от наводнения купюры.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По данным Немецкого федерального банка (Бундесбанк), после катастрофического наводнения в западных землях Германии в финансовый институт поступило более €50 миллиона загрязненных банкнот.
Специалисты банка очищают купюры от ила, бензина и следов канализации, удостоверяются в их подлинности и бесплатно обменивают их на новые купюры. «Очистка купюр должна происходить как можно быстрее, до того, как они слипнутся и станут твердыми, как бетон», — отметил глава Бундесбанка Йоханнес Берман.
Для обмена денег необходимы два условия: купюра должна быть подлинной и от нее должна сохраниться половина «и еще маленький кусочек», как это сформулировал Берман. По его словам, эксперты пресекают попытки обмена загрязненных фальшивых купюр.
- На западе Германии произошло наводнение после продолжительных ливней, которые шли с 12 июля. Больше всего пострадали регионы близ границ со странами Бенилюкса. Ущерб от наводнения в Германии оценен в минимум €2 млрд. И это только затраты на восстановление железной дороги, автодорог и мостов.