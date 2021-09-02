Ураган «Ида» принес в Нью-Йорк сильные дожди. Из-за потопа объявлено чрезвычайное положение

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Тропический шторм «Ида» принес в Нью-Йорк сильные дожди, которые затопили не только центральную часть штата, но и Нью-Джерси, Бруклин и восточную Пенсильванию.

Об этом сообщает Reuters.

В Нью-Джерси и Нью-Йорке вечером 1 сентября было объявлено чрезвычайное положение. Людей призвали не выходить из домов.

Многие улицы и дороги были затоплены. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал потоп «историческим погодным явлением». Почти весь метрополитен остановил работу из-за воды на перронах — спасателям пришлось эвакуировать людей.

Аэропорт Ньюарк Либерти в Нью-Джерси также пострадал от наводнения, но ближе к утру четверга возобновил «ограниченные полеты».

В районе Нью-Джерси и Нью-Йорка шторм разрушил минимум 10 домов.