Ураган «Ида» принес в Нью-Йорк сильные дожди. Из-за потопа объявлено чрезвычайное положение
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- Костя Андрейковец
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Тропический шторм «Ида» принес в Нью-Йорк сильные дожди, которые затопили не только центральную часть штата, но и Нью-Джерси, Бруклин и восточную Пенсильванию.
Об этом сообщает Reuters.
В Нью-Джерси и Нью-Йорке вечером 1 сентября было объявлено чрезвычайное положение. Людей призвали не выходить из домов.
Многие улицы и дороги были затоплены. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал потоп «историческим погодным явлением». Почти весь метрополитен остановил работу из-за воды на перронах — спасателям пришлось эвакуировать людей.
Аэропорт Ньюарк Либерти в Нью-Джерси также пострадал от наводнения, но ближе к утру четверга возобновил «ограниченные полеты».
В районе Нью-Джерси и Нью-Йорка шторм разрушил минимум 10 домов.
- Ураган «Ида» обрушился на штаты Луизиана и Миссисипи 30 августа — ему присвоили 4-ю категорию. Из-за скорости ветра в 230 км/ч ураган сравнивали с «Катриной», который в августе 2005 года нанес ущерб на $125 млрд и привел к гибели 1 833 человек.
- К 1 сентября ураган ушел вглубь США и постепенно превратился в тропический шторм. Половина штата Луизиана была обесточена — в городе Новый Орлеан ввели комендантский час, чтобы избежать мародерства.
- Ущерб от урагана значительный. Разведывательные полеты выявили целые общины, опустошенные ветром и наводнениями.