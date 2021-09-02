В Германии железнодорожники начали пятидневную забастовку — движение поездов будет сокращено на 75%

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Немецкий профсоюз машинистов GDL в ночь на 2 сентября объявил пятидневную забастовку, которая сократит движение поездов дальнего следования в Германии на 75%. Грузовые перевозки частично «остановились» в середине дня 1 сентября.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Забастовка стала третьей с начала августа, но будет самой длинной. В июне GDL объявил о провале длительных переговоров об улучшении условий труда — ж/д оператор Deutsche Bahn, который пострадал от наводнений и кризиса в связи с пандемией, предлагал повышение заработной платы железнодорожникам в два этапа — на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года. Профсоюз на предложение не согласился.

1 сентября Deutsche Bahn предложил постепенное повышение зарплаты на 3,2%, единовременную выплату до 600 евро и уменьшение тарифного договора с 40 месяцев до 36. Профсоюз отверг предложение и начал забастовку.

Оператор на время стачки надеется сохранить около 25% рейсов дальнего следования и 40% рейсов городских поездов.