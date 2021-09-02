Паралимпиада в Токио: Украина вернула пятое место, спортсмены завоевали две золотые медали
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Украинские спортсмены в девятый день соревнований на Паралимпийских играх в Токио завоевали еще две золотые медали, чем вернули Украине пятое место в медальном зачете.
Украинский легкоатлет Владислав Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37 с результатом 6,59 метра. Он установил рекорд Европы.
Легкоатлетка Мария Помазан завоевала медаль в толкании ядра стоя в классе F35 с результатом 12,24.
- Впереди еще четыре дня Паралимпиады. Сейчас Украина на пятом месте с 77 медалями, из которых 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых. Первые три места у Китая, Великобритании и РФ. После Украины идут Нидерланды.
- Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.