«Доволен результатом, когда он есть». Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Байденом

Новости

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с лидером США Джо Байденом заявил журналистам, что доволен результатом переговоров.

Об этом сообщают «Дом» и «Суспільна студія».

«Я не знаю, возникла химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла два часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога. Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе [...]. От президента слышал только приятные слова. Я доволен результатом, когда он есть», — сказал Зеленский.

Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США президент назвал «очень мощным». Стороны детально обговорили вопросы Донбасса и Крыма, а также «наиболее сложный вопрос по имплементации «Северного потока — 2» со всеми рисками от него». Также обсуждались вопросы обороны и предметные предложения — Украина ожидает визит министра обороны США для их проработки.

Зеленский отдельно отметил, что в адрес его команды не было никакого негатива.

«От президента Джо Байдена шли приятные слова. Особенно по отношению реформ. Он отметил, что в этом направлении сделаны большие шаги. Все видят инфраструктурные изменения в Украине. И тот или иной результат. И я доволен, что на уровне президента США видят позитив. Негатива со стороны США по отношению Украины, по отношению ко мне лично, по отношению к моей команде, Офису президента — негатива не было совершенно. Ноль. Ни одного аспекта, ни одного слова», — сказал он.

Читайте также: МИД работает над визитом Джо Байдена в Украину