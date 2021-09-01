Сотрудник ГУР рассказал детали спасения афганских переводчиков: Мы работали как конвейер
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- Алексей Ярмоленко
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Getty Images
В Главном управлении разведки Минобороны рассказали детали спецоперации по эвакуации афганских переводчиков, которые помогали канадским военным. До этого Вооруженные силы США и Канады не смогли их эвакуировать.
Об этом в интервью «Бабелю» рассказал сотрудник ГУР Минобороны Олег.
Он сообщил, что на момент эвакуации канадского военного контингента в аэропорту Кабула уже не было.
«[Выводили] точно так же, как и других. Я не знаю, кто именно с кем контактировал и как организовывал. У нас были списки, были контактные лица, с которыми надо было связаться. Это была одна из нескольких задач, мы работали, как конвейер — забираем тех, затем тех, а потом еще тех. Мы все равно выходили в места, где были автобусы с этими гражданами, поэтому у нас была возможность их привести», — пояснил сотрудник ГУР.
По его словам, украинские военные имели номера автобусов и стояли по периметру. Они следили, чтобы никто не пытался залезть в автобус, или что-то в него бросить.
В целом украинцам удалось эвакуировать около 700 человек. Это украинцы, канадцы, граждане других стран, в частности журналисты, переводчики, сотрудники NGO.
- Украинские военнослужащие провели спецоперацию в Кабуле, благодаря которой из Афганистана удалось эвакуировать группу переводчиков, которые сотрудничали с канадской армией. Операцию провели в пятницу, 27 августа. Перед этим из Кабула вылетел последний канадский эвакуационный рейс. После этого Канада заявила, что готова принять беженцев из Афганистана, если те смогут самостоятельно добраться в третьи страны. В связи с этим Оттава обратилась за помощью к правительству Украины с просьбой доставить беженцев сначала в Киев, откуда они, после прохождения всех процедур, отправятся в Канаду.
- Украинские военные вошли в Кабул пешком. У солдат были фотографии номерных знаков двух микроавтобусов с 19 беженцами. Украинцы окружили автобусы и доставили их в аэропорт.