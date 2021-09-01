Восьмой день Паралимпиады принес Украине 8 медалей, в том числе две золотые
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Украинские спортсмены в восьмой день соревнований на Паралимпийских играх в Токио завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.
Золото выиграли Максим Крипак (плавание вольным стилем, дистанция 400 метров) и Анастасия Москаленко (толкание ядра), которая установила мировой рекорд.
Серебро — Василий Ковальчук (пулевая стрельба из пневматической винтовки лежа на 10 метров) и Алексей Федина (плавание брассом на 100 метров).
Бронзовые медали завоевали Ирина Щетник (пулевая стрельба из пневматической винтовки лежа на 10 метров), Иван Май и Лев Кац (настольный теннис в команде), а также Яна Бережная и Ярина Матло (плавание брассом на 100 метров, классы SB11 и SB12).
- Впереди еще четыре дня Паралимпиады. Сейчас Украина на шестом месте в медальном зачете — с пятого места нас вытеснили Нидерланды. В активе украинской сборной сейчас 75 медалей, из которых 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.