В «Слуге народа» допустили отставку осенью министра обороны и вице-премьера

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В партии «Слуга народа» допускают отставку осенью министра обороны Андрея Тарана и вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая в комментарии Интерфаксу.

«Что касается Тарана и Уруского... такой вариант, что, возможно, осенью будут изменения», — подчеркнула она.

Что касается третьей отставки — министра соцполитики Марины Лазебной — нардеп подтвердить слухи не смогла.