Нардеп Трухин впервые прокомментировал ДТП со своим участием. Говорит, что помогает полиции и лечится

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Кузьмин Александр / УНИАН

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Трухин впервые прокомментировал скандальное ДТП со своим участием. Он заявил, что максимально способствует полиции в расследовании, а во время аварии сильно ударился головой и находится на лечении.

Об этом он сообщил в своем ответе, который прислал агентству Интерфакс.

«Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать — ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз», — пояснил нардеп.

По его словам, сразу после аварии он сообщил о ДТП соратникам в партии «Слуга народа». Сам же глава партии Александр Корниенко отмечал, что о ДТП с Трухиным там узнали из СМИ, хотя утверждал, что встречался с нардепом уже после аварии — 28 августа.

Также Трухин предоставил все необходимые документы полиции и максимально способствовал ей в сборе информации об аварии. Он подчеркивает, что водители всех автомобилей после ДТП сдали тест на драгере, и ни у одного из них уровень алкоголя в крови не превышал норму.

«Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности», — пояснил он.

Что касается просьб к СМИ удалить новости о его участии в ДТП, то Трухин свою причастность отрицает и говорит, что «догадывается о заказчиках».