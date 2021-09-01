Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра: дожди, сильный ветер и до +18 градусов

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Pixabay / Thorsten Frenzel

В четверг, 2 сентября, похолодание и дожди доберутся до юго-восточных областей Украины, почти на всей территории страны будет очень ветрено.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, в западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +9...+14 °С, днем +13...+18 °С, на юге и востоке страны ночью +11...+16 °С, днем +18...+23 °С.

В Киевской области и столице местами дождь, температура ночью +12...+14 °С, днем около +15 °С. Ветер северо-западный 7—12 м/с, порывы 15—20 м/с.

Также в Укргидрометцентре рассказали, что с запада в Украину заходит мощный антициклон Gaya, который будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром, 7—12 м/с, ночью в западных и северных областях, а днем везде, кроме Закарпатья и Крыма, порывы 15—20 м/с.

В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

В общем в Укргидрометцентре ожидают в сентябре 2021 года погоду, близкую к климатической норме.

Так, средняя месячная температура прогнозируется на уровне +14...+18 °С, в Карпатах +11...+12 °С, выпадет 34—70 мм осадков, в Карпатах местами 87—103 мм.

Синоптики вспомнили, что абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре в Украине составил -1...-8 °С, на юге было 0...+1 °С, в Крыму до +5 °С. В то же время максимально в сентябре фиксировали +33...+38 °С, в горных районах — +24...+32 °С.