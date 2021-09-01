В Техасе запретили аборты после шестой недели. Этот закон называют одним из самых строгих в стране

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В американском штате Техас вступил в силу закон, который запрещает аборты на сроке после шести недель беременности — «после того, как у плода начало биться сердце». Закон называют одним из самых строгих в стране.

Об этом сообщает BBC.

Так называемый «Закон о сердцебиение» еще в мае подписал губернатор Техаса Грег Эбботт, однако правозащитники потребовали, чтобы Верховный суд заблокировал этот закон. Суд проигнорировал запрос, поэтому закон и вступил в силу.

Врачи и группы по защите прав женщин подвергли закон резкой критике: кроме того, что он ограничивает права женщин, он еще дает любому человеку право подать в суд на врачей, которые сделали аборт или склоняли к нему после окончания шестинедельного срока.

Американский союз защиты гражданских свобод утверждает, что до 90% абортов в Техасе происходит после шести недель беременности. Этот закон он назвал «неконституционным».

Что говорит закон?

После решения Верховного суда 1973 года по делу Ро против Уэйда женщины в США имеют право на аборт до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным, то есть не сможет выжить вне матки. Обычно это происходит между 22 и 24 неделями беременности. Однако техасский «Закон о сердцебиение» запрещает аборты после шести недель беременности — в тот момент, когда многие женщины еще не знают, что они беременны. Американский колледж акушеров-гинекологов заявил, что термин «сердцебиение» вводит в заблуждение, и на шестой неделе беременности выявляется «часть ткани плода, которая станет сердцем по мере развития эмбриона».

Также закон Техаса дает любому человеку право подать в суд на любого, кто «помогает и подстрекает» к аборту, а также требовать возмещения убытков на сумму до $10 тысяч. Законодательство делает исключение в случае неотложной медицинской помощи, что требует письменного подтверждения от врача, но не в случае беременности в результате изнасилования или инцеста.

Институт Гутмахера, который занимается репродуктивным здоровьем, отметил, что теперь женщинам из Техаса в среднем нужно будет преодолевать 399 км, чтобы выехать в штат, где аборты можно делать и после шестой недели.

Техас — не первый штат, где приняли такой закон. В этом году за него проголосовали в Айдахо, Оклахоме и Южной Каролине, однако они еще не вступили в силу из-за обжалования в судах.