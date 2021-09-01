В Венесуэле оппозиция прекращает трехлетний бойкот и примет участие в следующих выборах
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- Алексей Ярмоленко
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Rayner Pena / picture alliance via Getty Images
В Венесуэле оппозиция прекращает свой трехлетний бойкот выборов. Представители оппозиционных партий примут участие в местных выборах осенью.
Об этом говорится в их заявлении, опубликованном 31 августа.
«Мы объявляем народу и международному сообществу о нашем участии в региональных и муниципальных выборах 21 ноября 2021 года. Мы приняли это решение после длительного и тяжелого внутреннего обсуждения, в котором принимали участие местные, региональные и национальные лидеры», — говорится в сообщении.
Там отметили, что на решение завершить бойкот повлияла тяжелая ситуация в стране. Но оппозиционные партии сразу заявили, что выборы не будут честными, поскольку диктатура президента Николаса Мадуро «наложила серьезные ограничения».
«Те, кто решил участвовать, и те, кто не принимал участия (в выборах)... мы все боремся за свободу и демократию, чтобы избавиться от трагедии. Мы боремся за те условия, чтобы избавиться от диктатуры», — заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
Венесуэльская оппозиция уже бойкотировала президентские выборы в 2018 году, а также парламентские выборы в 2020 году. Там отмечали, не принимали в них участие из-за массовых фальсификаций.
- В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о финальной стадии смены власти в Венесуэле и о конце режима Николаса Мадуро. После этого по стране прошла новая масштабная волна протестов. В мае Гуайдо также объявил всеобщую забастовку. Однако свергнуть режим Мадуро оппозиции так и не удалось.