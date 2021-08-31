Минобороны Украины и США подписали соглашение о партнерстве

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Twitter / ZelenskyyUa

Украина и Министерство обороны США подписали Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, а также пресс-служба Министерства обороны во вторник, 31 августа.

Зеленский отметил, что для Украины очень важны поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ.

Министерство обороны Украины уточняет, что соглашение определяет цели для двусторонних отношений в сфере обороны. Вместе страны:

обозначат пути продвижения своих приоритетов для решения вызовов в сфере безопасности;

определят дальнейшие шаги взаимодействия Минобороны Украины и США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогрессу на пути совместимости с НАТО и содействию региональной безопасности.

США отметили свою поддержку суверенитета Украины, стороны подтвердили приверженность демократии и уважению прав человека.