Паралимпиада-2020: Украина остается на пятом месте, получив за день 13 медалей

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Паралимпийская сборная Украины

Сборная Украины на Паралимпиаде в Токио за очередной игровой день, 31 августа, получила 13 медалей, из которых три — золотые.

Об этом сообщается на сайте Паралимпийских игр.

Больше всего наград украинцы, как обычно, получили в легкой атлетике и плавании.

Золото сборной Украине принесли пловцы Максим Крипак и Андрей Трусов. Также золотую медаль получил Максим Коваль в толкании ядра. Но эту награду он получил после протеста со стороны сборной Украины. Во время соревнований первым стал представитель Малайзии, но из-за нарушения правил перед соревнованиями — опоздание в комнату ожидания — его дисквалифицировали. Это вызвало возмущение у малазийцев, они активно пишут в соцсетях гневные публикации об «утраченном золоте» и критикуют Украину.

Серебряные медали завоевали Егор Дементьев (велоспорт), Оксана Ботурчук (бег на 400 метров), Юлия Шуляр (бег на 400 метров), Наталья Кобзарь (бег на 400 метров), Максим Веракса (плавание на 100 метров вольным стилем) и Александр Яровой (толкание ядра).

Бронзовые медали получили Василий Крайник (плавание на 200 метров комплексным стилем), Евгений Богодайко (плавание на 50 метров вольным стилем), Елизавета Мерешко (плавание на 100 метров вольным стилем), а также сборная Украины по плаванию (микст-эстафета, 4 х 100 метров).