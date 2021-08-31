Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС
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- Алексей Ярмоленко
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Синиця Олександр / УНІАН
Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.
Об этом в своем Twitter написал президент Владимир Зеленский.
«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще 4 блоков по их технологии», — отметил он.
По словам Зеленского, общая стоимость проекта составляет до $30 миллиардов.
- Компания Westinghouse electric была основана в США в 1886 году. Это ведущая мировая компания по производству ядерных реакторов и ведущий производитель топлива для АЭС. Компания контролирует до 50% всех коммерческих энергоблоков в мире. На украинском рынке она работает с 1992 года.