Одесский суд отправил под арест 14 членов движения «Традиция и порядок» из-за стычек с правоохранителями на «Марше равенства»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Приморский районный суд Одессы отправил под домашний арест 14 подозреваемых в столкновениях с полицией на «Марше равенства» 28 августа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Как отмечается, 13 из них подозреваются в хулиганстве (ч. 3 ст.296 Уголовного кодекса Украины), суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Еще одного активиста поместили под круглосуточный домашний арест, против него открыто уголовное производство по ч. 4 ст.296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Мера пресечения будет действовать в течение 2 месяцев.

Заметим, среди арестованных — лидеры движения «Традиция и порядок» Богдан Ходаковский и одесской ячейки организации Илья Попков.