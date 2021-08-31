Президентом Эстонии избрали директора музея
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Президентом Эстонии стал директор Национального музея Алар Карис.
Об этом сообщает Delfi.
Президента Эстонии выбирает парламент страны. 30 августа в ходе первого тура голосования на выборах он не смог дать необходимое количество голосов за избрание Кариса. Во вторник со второй попытки Карис был избран президентом.
После избрания Карис выступил с небольшой с речью, в которой обещает стать хорошим партнером всем депутатам и политическим силам, и поблагодарил всех присутствующих. Отмечается, что впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.
Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003—2007) и Тартуского университета (2007—2012). С 2013 года работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей. Его жена Сирье Карис является директором Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.
Эстония является парламентской республикой, в которой фактическим главой государства является премьер-министр. Полномочия президента в значительной степени ограничены, он не входит в систему исполнительной, законодательной или судебной власти и является, главным образом, символической фигурой, исполняющей представительские и формальные функции.
- Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после завершения саммита «Крымской платформы» дала интервью, где достаточно жестко высказалась относительно членства Украины в ЕС и признала, что советует своему бизнесу не вкладывать деньги в Украину, а только торговать с ней.