Италия отменила обязательный карантин для вакцинированных туристов из Украины
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Jacek Dylag / Unsplash
Правительство Италии внесло изменения в правила въезда из стран категории D, куда входит и Украина. Теперь вакцинированные туристы могут въехать без необходимого 5-дневного карантина.
Об этом говорится на интерактивной карте МИД Украины.
С 31 августа туристы из Украины могут въехать в Италию без обязательного карантина, если покажут сертификат о вакцинации одной из сертифицированных в ЕС вакцин — Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, а также предоставят отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген.
Без вышеуказанных документов можно въехать в Италию с обязательным пятидневным карантином, а также нужно будет сдать тест на коронавирус после его завершения.
Соответствующие правила будут действовать до 25 октября.
- С 31 июля Италия открыла границы для украинцев только при условии прохождения самоизоляции. Туристы из Украины были обязаны провести 5 дней на самоизоляции по прибытии в Италию.