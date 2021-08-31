Синоптики спрогнозировали погоду на 1 сентября: на запад придут дожди и похолодание, на востоке воздух прогреется до +29 градусов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Кравс Евгений / УНИАН
Осень 2021 года в Украине начнется с похолодания.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Согласно прогнозу синоптиков, 1 сентября в западных областях будет преимущественно прохладно, дождливо, во второй половине дня осадки доберутся до северных и центральных областей, местами грозы. На остальной территории еще сохранится теплая солнечная погода.
Температура ночью +9...+14 °С, на юге и востоке страны +13...+18 °С; днем +21...+26 °С, на крайнем востоке до +29 °С, в западных областях +15...+20 °С. Ветер северо-западный, западный, 5—10 м/с. На Закарпатье и в Карпатах на протяжении суток значительный дождь.
- Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет осень в Европе. В Украине будет очень сухо, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки.