Лидера одесской «Традиции и порядок» отправили под домашний арест по делу о стычках с полицией на «Марше равенства»

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Приморский районный суд Одессы вечером 30 августа избрал меры пресечения главе одесской ячейки организации «Традиция и порядок» Ильи Попкову и ее членам, которые были задержаны 28 августа после столкновений с полицией во время «Марша равенства».

Об этом сообщают «Суспільне» и «Укринформ».

Попкову и члену организации Владлену Бесарабу дали круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней.

Им инкриминируют групповое умышленное нанесение телесного повреждения правоохранителям (ч. 4 ст. 345 УК) и хулиганство, совершенное в составе группы с применением оружия (ч. 3 ст. 296 УК).

Еще девять человек в рамках этого дела получили ночные домашние аресты. Среди них лидер «ТиП» Богдан Ходарковский.

Попков и члены организации свою вину не признают и считают, что полиция превысила свои полномочия.

Ранее полиция сообщала, что к ответственности привлекут 61 человека. Большинство, в том числе 12 несовершеннолетних, понесут административную ответственность (штрафы) за мелкое хулиганство. Родители несовершеннолетних участников драки также будут привлечены к ответственности по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию.