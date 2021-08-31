Официальный сайт Украины теперь доступен на китайском языке

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Официальный сайт Украины Ukraine Now стал доступен на китайском языке.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/. На китайском в мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН. Продвижение положительного имиджа Украины в мире - приоритет Стратегии внешней политики», — написал он в Twitter.

МИД Украины

МИД сообщает, что в создании китайской версии сайта участвовали студенты и преподаватели Киевского университет им. Шевченко, дипломаты посольства Украины в Китае, а также носители языка.

Ранее Ukraine Now был доступен на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.