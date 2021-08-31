Денисова: Политзаключенного Лимешко в России принудительно вакцинировали от COVID-19, его здоровье ухудшилось

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Facebook / Людмила Денісова

Украинскому политзаключенному в России Геннадию Лимешко сделали прививку от COVID-19 против его воли вакциной, которая не признана Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова.

Работники исправительной колонии «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю», где содержится Лимешко, угрожали ему помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставив подписать согласие на прививку.

После вакцинации состояние здоровья политзаключенного стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль. «Администрация учреждения отказала Лимешко в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН», — заявила Денисова.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Лимешко необходимую медпомощь. Также Денисова попросила генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно посетить политзаключенного.