Ураган «Ида» обесточил половину штата Луизиана
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
В США почти половина штата Луизиана была обесточена из-за мощного урагана «Ида», который вызвал разрывы линий электропередач и значительные разрушения.
Об этом сообщает ВВС.
Ураган разрушил тысячи домов и затопил дороги к югу от Нового Орлеана. Без электрики остались около миллиона жителей Луизианы. Чиновники оценивают ущерб как катастрофический — на восстановление уйдут недели.
Губернатор Джон Белл Эдвардс сообщил о гибели одного человека, на дом которого упало дерево. Власти заявили, что количество жертв, вероятно, будет расти по мере продолжения поисково-спасательных работ.
Сейчас ураган идет вглубь страны и ослаб до тропического шторма. Национальный центр ураганов предупредил, что сильный дождь все еще может вызвать наводнение в некоторых частях Миссисипи, Алабамы и Флориды.
- Ураган «Ида» обрушился на штаты Луизиана и Миссисипи 30 августа — ему присвоили 4-ю категорию. Из-за скорости ветра в 230 км/ч ураган сравнивали с «Катриной», который в августе 2005 года нанес ущерб на $125 млрд и привел к гибели 1 833 человек.