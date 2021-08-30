Боевики обстреляли позиции украинских военных, есть погибший и раненый
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- Ангелина Шеремет
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Facebook / СБУ
На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских защитников. В результате один военный погиб, один получил ранения.
Об этом вечером 30 августа сообщила оперативно-тактическая группировка «Північ».
Раненого эвакуировали и госпитализировали. Состояние его здоровья — средней степени тяжести.
Огнем украинские военные прекратили обстрелы боевиков. Об инциденте сообщили ОБСЕ.
- Утренний артиллерийский огонь боевиков по Авдеевке 28 августа повредил промышленную базу, жилые дома и электросети. В сети уже появились видео последствий обстрела. Осколочные ранения получил один украинский военный. Прокуратура открыла уголовное производство.
- В Донецкой области ограничение движения поездов, которое ввели из-за артиллерийских обстрелов со стороны боевиков «ДНР» возле станции Авдеевка, продлили до 3 сентября.