Боевики обстреляли позиции украинских военных, есть погибший и раненый

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На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских защитников. В результате один военный погиб, один получил ранения.

Об этом вечером 30 августа сообщила оперативно-тактическая группировка «Північ».

Раненого эвакуировали и госпитализировали. Состояние его здоровья — средней степени тяжести.

Огнем украинские военные прекратили обстрелы боевиков. Об инциденте сообщили ОБСЕ.