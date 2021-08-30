Глава «Слуги народа» Корниенко впервые прокомментировал ДТП с участием нардепа Трухина и объяснил, почему там так долго не реагировали
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Соколовская Инна / УНИАН
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко впервые прокомментировал ДТП с участием нардепа Александра Трухина. Он заявил, что об аварии в политсиле узнали из СМИ и пока что ждут реакции полиции.
Об этом Корниенко сообщил в интервью изданию «Новое время».
«Мы ждем в первую очередь реакцию Национальной полиции. Если они имеют какую-то там информацию, то должны публично ее предоставить. В других случаях, где были наши депутаты задействованы в качестве водителей, эта информация была. Думаю, что и здесь будет. Также думаю, можно обратиться за комментариями к Александру [Трухину]. Мы можем только продолжать последовательно подчеркивать, что мы за беспристрастные расследования в подобных случаях», — пояснил он.
По словам Корниенко, выводы нужно делать по материалам правоохранительных органов. Он не смог подтвердить, что именно Трухин был за рулем автомобиля. На вопрос, общался ли он с Трухиным после ДТП, Корниенко вновь призвал дождаться результатов расследования полиции.
Что касается удаления новостей об участии Трухина в ДТП, то Корниенко открестился от причастности к этому партии «Слуга народа».
«Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики», — считает он.
- ДТП с участием Audi, в котором находился депутат Верховной Рады от «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин, произошло 23 августа. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял авто. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали из них имя нардепа.
- Всего в аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Луче и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего ранее рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Представитель МВД Артем Шевченко лишь 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в авто. «Из опубликованных материалов видно, что Трухин там был. Как пассажир или водитель — это установит следствие. Что собственно сейчас и делается», — рассказал он «Сегодня».
- Согласно материалам досудебного расследования, полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местной ячейки «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова. Сам Трухин, как и Мухтаров, были пассажирами.