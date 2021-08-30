Глава «Слуги народа» Корниенко впервые прокомментировал ДТП с участием нардепа Трухина и объяснил, почему там так долго не реагировали

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Соколовская Инна / УНИАН

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко впервые прокомментировал ДТП с участием нардепа Александра Трухина. Он заявил, что об аварии в политсиле узнали из СМИ и пока что ждут реакции полиции.

Об этом Корниенко сообщил в интервью изданию «Новое время».

«Мы ждем в первую очередь реакцию Национальной полиции. Если они имеют какую-то там информацию, то должны публично ее предоставить. В других случаях, где были наши депутаты задействованы в качестве водителей, эта информация была. Думаю, что и здесь будет. Также думаю, можно обратиться за комментариями к Александру [Трухину]. Мы можем только продолжать последовательно подчеркивать, что мы за беспристрастные расследования в подобных случаях», — пояснил он.

По словам Корниенко, выводы нужно делать по материалам правоохранительных органов. Он не смог подтвердить, что именно Трухин был за рулем автомобиля. На вопрос, общался ли он с Трухиным после ДТП, Корниенко вновь призвал дождаться результатов расследования полиции.

Что касается удаления новостей об участии Трухина в ДТП, то Корниенко открестился от причастности к этому партии «Слуга народа».

«Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики», — считает он.