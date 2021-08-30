Еще одна судья Верховного суда подала в отставку
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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sud.ua
Судья Верховного суда Светлана Вус подала в отставку. Рассмотрение решения запланировано на 2 сентября.
Об этом свидетельствует повестка дня заседания Высшего совета правосудия, на что первым обратило внимание издание «Зеркало недели».
Вус — судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. Как сообщает профильное издание sud.ua, Вус в 2017 году участвовала в конкурсе в Кассационный уголовный суд ВС и заняла 64 место в итоговом рейтинге. Этого не хватило, чтобы занять должность судьи нового Верховного суда, но хватило для того, чтобы Высшая квалификационная комиссия признала Вус соответствующей должности и чтобы судья успешно прошла квалификационное оценивание. Во время конкурса к судье возникли претензии у Общественного совета добропорядочности, который обвинил ее в недекларировании в 2011—2014 годах квартиры в Киеве.
Перед ней в отставку подал Николай Гусак, его вопрос будут рассматривать 7 сентября. Всего в Верховном суде работают 190 судей.
- 13 июля 2021 года Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Он предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судей. Комиссия проводит конкурсы по отбору новых судей и переаттестацию действующих.