Еще одна судья Верховного суда подала в отставку

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sud.ua

Судья Верховного суда Светлана Вус подала в отставку. Рассмотрение решения запланировано на 2 сентября.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания Высшего совета правосудия, на что первым обратило внимание издание «Зеркало недели».

Вус — судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. Как сообщает профильное издание sud.ua, Вус в 2017 году участвовала в конкурсе в Кассационный уголовный суд ВС и заняла 64 место в итоговом рейтинге. Этого не хватило, чтобы занять должность судьи нового Верховного суда, но хватило для того, чтобы Высшая квалификационная комиссия признала Вус соответствующей должности и чтобы судья успешно прошла квалификационное оценивание. Во время конкурса к судье возникли претензии у Общественного совета добропорядочности, который обвинил ее в недекларировании в 2011—2014 годах квартиры в Киеве.

Перед ней в отставку подал Николай Гусак, его вопрос будут рассматривать 7 сентября. Всего в Верховном суде работают 190 судей.