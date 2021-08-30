Украинский паралимпиец отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Суспільне
Украинский паралимпиец Игорь Цветов после церемонии награждения отказался от совместного фото с россиянами.
Об этом пишет «Суспільне».
Украинский бегун занял второе место на дистанции в 100 метров. Он уступил россиянину Дмитрию Сафронову, а на третьем месте также оказался представитель Российского паралимпийского комитета — Артем Калашян.
После вручения медалей россияне делали общее фото на пьедестале и пригласили к себе украинца, но тот отстранился от них. В итоге они сфотографировались вдвоем без Цветова.
- 7 августа украинская спортсменка Ярослава Магучих на Олимпиаде завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, россиянка Ласицкене — золотую. Позже появилось фото, как они обнимаются, что и вызвало возмущение. Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене — капитан Вооруженных сил России.
- В соцсетях пользователи сразу разделились на несколько лагерей: одни объясняли такой поступок «эмоциями после медали», другие говорили, что спорт — вне политики (так говорили и в Национальном олимпийском комитете), третьи — что не надо забывать о войне с Россией.
- Сама Магучих прокомментировала инцидент 12 августа, когда вернулась в Украину. Она заявила, что в общем фото не было никакой политической позиции.