Венгрия и Россия договорились о новом 15-летнем контракте на поставку газа
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- Алексей Ярмоленко
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Светлицкий Сергей / УНИАН
Россия и Венгрия договорились о новом 15-летнем контракте на поставку природного газа. Ежегодно РФ будет перекачивать венграм по 4,5 миллиарда кубометров.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, пишет Reuters.
«Мы также договорились о цене, которая намного выгоднее той, которую мы платили по соглашению, подписанному Венгрией в 1995 году, и которое заканчивается сейчас», — отметил он.
По его словам, соглашение будет подписано с «Газпромом» до конца сентября, и оно вступит в силу с 1 октября. Согласно условиям, Россия ежегодно будет предоставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию.
Соглашение будет рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет. Ранее Венгрия получала российский газ преимущественно через украинскую ГТС.
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