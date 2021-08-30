Китай ограничил несовершеннолетним возможность играть в онлайн-игры — только по одному часу в пятницу и в выходные

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Fredrick Tendong / Unsplash

Правительство Китая ограничило возможность несовершеннолетним играть в онлайн-игры. Им разрешат играть только один час в день в пятницу, в выходные и в праздники.

Об этом пишет BBC.

Дети до 18 лет смогут играть в онлайн-игры только в промежутке между 20:00 и 21:00 по местному времени. Также китайский регулятор обязал игровые компании не допускать, чтобы несовершеннолетние играли в другое время.

Такое решение приняли из-за роста обеспокоенности тем, что дети в Китае проводят много времени в онлайн-играх. В последнее время в государственных СМИ началась информационная кампания против этого. В частности, онлайн-игры называли «духовным опиумом», а после публикации статьи в Economic Information Daily о том, что многие подростки полюбили онлайн-игры и это негативно на них влияет, акции многих китайских игровых компаний обвалились.