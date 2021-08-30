СТБ и «UA:Перший» больше не будут совместно проводить нацотбор на «Евровидение»

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Пресс-служба оргкомитета Евровидения-2020

Телеканалы СТБ и «UA:Перший» завершили свое шестилетнее сотрудничество в совместном проведение национального отбора на «Евровидение». Теперь «UA:Перший» будет проводить конкурс самостоятельно.

Телеканалы не сообщили причину прекращения сотрудничества. СТБ на своем сайте лишь поблагодарил вещатель за партнерство и пожелал «сохранить высокий уровень доверия к национальному отбору».

СТБ и «UA:Перший» подписали меморандум о совместном проведении нацотбора в 2015 году на фоне финансовых проблем Национальной телерадиокомпании. В 2018 году сотрудничество продлили еще на три года. СТБ проводил кастинги и прямые эфиры нацотбора, а также помогал победителями национального отбора создавать конкурсные номера на «Евровидение».

В СТБ заявили, что помогли расширить аудиторию проекта вдвое, сделав его одним из самых популярных на украинском телевидении.